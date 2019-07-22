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В пяти регионах УрФО на 23 июля объявлено штормовое предупреждение

В пресс-службе управления МЧС по Свердловской области сообщили, что в регионе сохранится вероятность сильных ливней, грозы, града и порывистого ветра до 27 м/с
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© Михаил Ваулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют 23 июля грозы, дождь и сильный ветер почти во всех регионах Урала, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа. В регионах объявлены штормовые предупреждения в связи с непогодой.

"Синоптики продлили действие штормового предупреждения по непогоде. Завтра, 23 июля, в Свердловской области сохранится вероятность сильных ливней, грозы, града и порывистого ветра до 27 м/с", - сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Пресс-служба Уралуправтодора сообщает о непогоде в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе - Югра. В регионах местами ожидаются дожди, сильные ливни, гроза, град, ветер до 23 м/с. В отдельных районах Югры ожидаются грозы.

На территории Челябинской и Курганской областей переменная облачность, возможны дожди и грозы, отдельные порывы ветра до 10-15 м/с. В одном из южных районов Челябинской области прогнозируется пятый класс пожароопасности, сообщили в пресс-службе региональных управлений МЧС.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округ
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