В Югре в 2021 году планируют провести общероссийский Сабантуй с участием народов Севера

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют провести в Нижневартовске федеральный Сабантуй в 2021 году, в нем могут принять участие в том числе и представители коренных малочисленных народов Севера, сообщили в понедельник журналистам в региональном департаменте общественных и внешних связей.

В понедельник в Нижневартовске состоялась рабочая встреча губернатора Югры Натальи Комаровой с заместителем премьер-министра Татарстана, председателем национального совета всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым, посвященная организации федерального Сабантуя.

"Предлагаю объединить праздничные мероприятия Сабантуя с национальными праздниками коренных народов Севера, проживающих в Югре. <…> Это позволит коренному населению почувствовать себя частью нашей культуры", - приводятся в сообщении слова Шайхразиева. Ожидается, что они будут проведены в пропорции 50/50.

Также он предложил дату праздника - 19 июня 2021 года - после Дня России. "Здесь, в Нижневартовске, мы ожидаем свыше одной тысячи человек только от министерства культуры. Будет организован большой концерт творческих коллективов республики. В каждом из Сабантуев принимает участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Приедет он и в Нижневартовск", - добавил премьер-министр Татарстана.

Комарова сообщила, что cформирована рабочая группа, организационный комитет мероприятия. "Уже поставлены цели и задачи для дальнейшей деятельности [организации федерального Сабантуя]", - цитируют в ведомстве Комарову.

В состав организационного комитета вошли представители национальных общественных организаций, представляющих народы Татарстана, руководители органов власти автономного округа. По итогам встречи губернатор Югры поручила главе Нижневартовска Василию Тихонову изучить вопрос с размещением гостей Сабантуя.

О празднике

Сабантуй - ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ, отмечается более чем в 50 регионах России и 30 зарубежных странах после завершения сева, символизируя преемственность прошлого, настоящего и будущего, объединяя вокруг людей всех возрастов и профессий, наций и верований. Он зародился у тюркских народов, занимающихся земледелием, много веков назад. Раньше праздник был приурочен к началу весенних полевых работ и проходил в конце апреля, сегодня он отмечает их окончание и празднуется в основном летом. Единой даты у праздника нет - в разных регионах и населенных пунктах Сабантуй отмечают в разное время.