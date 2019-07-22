{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Всемирно известный тенор Дмитрий Корчак впервые выступит в Курганской области

Он даст концерт 3 августа на Троицкой площади вместе с Зауральским симфоническим оркестром и Зауральским оркестром русских народных инструментов
Дмитрий Корчак Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Дмитрий Корчак
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 22 июля. Оперный певец Дмитрий Корчак впервые выступит в Курганской области вместе с Зауральским симфоническим оркестром и оркестром русских народных инструментов, говорится в сообщении правительства Курганской области в понедельник.

"Третьего августа впервые <...> на Троицкой площади в Кургане под открытым небом даст концерт оперный певец с мировым именем Дмитрий Корчак. Он выступит вместе с Зауральским симфоническим оркестром и Зауральским оркестром русских народных инструментов. Решение провести концерт под открытым небом принято в связи с тем, что ожидается большое количество зрителей, много приглашенных гостей" - говорится в сообщении.

Дмитрий Корчак является лауреатом различных международных премий и конкурсов, в том числе международного конкурса им. М.И. Глинки, международного конкурса им. Франсиско Виньяса. Принимал участие в различных проектах камерного оркестра "Виртуозы Москвы", сотрудничал с Большим симфоническим оркестром под управлением В. И. Федосеева, Российским национальным оркестром.

Теги
РоссияКурганская область
Плановый капремонт 1032 многоэтажек Свердловской области завершат раньше срока
Каждый год в регионе обновляют около 1 тыс. многоквартирных жилых домов
Читать полностью