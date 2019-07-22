Всемирно известный тенор Дмитрий Корчак впервые выступит в Курганской области

ТАСС, 22 июля. Оперный певец Дмитрий Корчак впервые выступит в Курганской области вместе с Зауральским симфоническим оркестром и оркестром русских народных инструментов, говорится в сообщении правительства Курганской области в понедельник.

"Третьего августа впервые <...> на Троицкой площади в Кургане под открытым небом даст концерт оперный певец с мировым именем Дмитрий Корчак. Он выступит вместе с Зауральским симфоническим оркестром и Зауральским оркестром русских народных инструментов. Решение провести концерт под открытым небом принято в связи с тем, что ожидается большое количество зрителей, много приглашенных гостей" - говорится в сообщении.

Дмитрий Корчак является лауреатом различных международных премий и конкурсов, в том числе международного конкурса им. М.И. Глинки, международного конкурса им. Франсиско Виньяса. Принимал участие в различных проектах камерного оркестра "Виртуозы Москвы", сотрудничал с Большим симфоническим оркестром под управлением В. И. Федосеева, Российским национальным оркестром.