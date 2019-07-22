Плановый капремонт 1032 многоэтажек Свердловской области завершат раньше срока

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Запланированный на 2019 год капремонт 1032 многоквартирных домов в Свердловской области планируется закончить в ноябре, сообщил в понедельник министр ЖКХ региона Николай Смирнов на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

"По итогам шести месяцев - работы выполнены на 60%. В 10 муниципалитетах капитальный ремонт уже завершен. Мы рассчитываем, что все работы будут завершены к ноябрьским праздникам. Оставшиеся два месяца года будем работать только по документации (актам выполненных работ - прим. ТАСС), которую будут сдавать организации, и начинать конкурсные процедуры на 2020 год", - сказал Смирнов.

Ежегодно по программе капитального ремонта в регионе обновляют порядка 1 тыс. многоквартирных жилых домов. В 2018 году отремонтировано 1106 домов.