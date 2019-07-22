Хлопок газа в поселке на Урале произошел из-за нарушения правил эксплуатации баллона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Предварительной причиной хлопка газа в жилом доме в поселке Буланаш в Свердловской области, в результате которого пострадал один человек, стало нарушение правил безопасности при эксплуатации в быту газового баллона. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области.

"По предварительной версии специалистов газовой службы, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при эксплуатации в быту газового баллона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального МЧС добавили, что власти Артемовского городского округа созывают экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будет решаться вопрос по размещению жильцов дома, где произошел хлопок газа. Дом полностью оцеплен, жителей туда не пускают. "Для жильцов поврежденного в Буланаше дома администрацией развернут пункт временного размещения на базе местного профилактория "Юбилейный", - добавили в МЧС.

Как отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел в квартире на первом этаже, в которой проживает супружеская пара. "Жена пострадавшего была на работе, пострадавший получил 50% ожогов тела и госпитализирован. Дом не был газифицирован, плита подключена с нарушением техники безопасности, то есть без привлечения специалистов", - отметил он. По словам Горелых, в доме проживает одна семья с ребенком, их квартира повреждена, решается вопрос о расселении. "Инцидент не связан с проявлением криминала. Мужчина курил, злоупотреблял спиртными напитками, почувствовал запах газа, пошел выяснить с сигаретой, что произошло, в этот момент произошел хлопок", - сказал он, отметив, что по итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в результате хлопка в жилом доме в Буланаше повредились стены дома и оконная рама в квартире. Ситуация находится под контролем у губернатора Евгения Куйвашева, которому оперативно доложили о происшествии.