Аэропорт в Кемерове не принял утренний рейс из Москвы из-за плохой видимости

КЕМЕРОВО, 23 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Кемерово, не смог совершить посадку в аэропорту им. Алексея Леонова из-за плохих метеоусловий. Воздушное судно было направлено в новосибирский аэропорт Толмачево, сообщили ТАСС в справочной.

"Из-за тумана самолет S7 из Москвы сел в Толмачево. Время вылета [в Кемерово] пока неизвестно", - рассказал собеседник агентства.

В справочной уточнили, что прибытие рейса ГЛ-171 Домодедово - Кемерово авиакомпании S7 по расписанию ожидалось в 06:30 (02:30 мск).

Проблемы с прибытием утренних рейсов в аэропортах городов Сибири - Кемерова, Новосибирска, Томска - продолжаются с конца минувшей недели из-за густого тумана и смога, которые мешают посадке самолетов. Смена аэропортов прибытия для самолетов также привела к задержке обратных рейсов, в Кемерове вылеты в Москву откладывались до 17 часов.