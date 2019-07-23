Школы Нязепетровского района Челябинской области с 2019 года могут перейти на одну смену

НЯЗЕПЕТРОВСК /Челябинская область/, 23 июля. /ТАСС/. Школы Нязепетровского района Челябинской области с нового учебного года планируется перевести на работу в одну смену, сообщил ТАСС и. о. министра образования региона Александр Кузнецов во время рабочей поездки в район врио губернатора области Алексея Текслера.

"Если чрезвычайных ситуаций не произойдет, то все школы будут обучать в одну смену с сентября этого года. Окончательная отчетность будет собрана 5 сентября, но уже есть представление, что теперь они будут в односменном режиме работать", - сказал Кузнецов, уточнив, что всего в районе около трех тысяч школьников.

Школа № 1 с 640 учениками, которая является самой крупной в административном центре района - моногороде Нязепетровске - начнет работу после реконструкции, сообщил ТАСС директор учебного заведения Сергей Викулов. "К настоящему моменту завершен третий этап реконструкции: проведен капитальный ремонт основного здания, которое не ремонтировалось с 1955 года. Во время ремонта поменяли крышу и перекрытия ... На первом и втором этапах были реконструированы спортзал, столовая и отдельно стоящий учебный корпус. С 1 сентября занятия в школе будут проходить в одну смену, до этого момента дети учились в две смены", - сказал он, уточнив, что на ремонт из областного бюджета направлено 100 млн рублей.

В отремонтированном учебном заведении сейчас нет мебели и оборудования, хотя все аукционы завершены. Текслер поручил чиновникам создать подневный план по вводу школы в эксплуатацию и взял ситуацию под личный контроль.

Нязепетровск - моногород, в котором проживает более 10 тыс. человек. Градообразующим предприятием является Литейно-механический завод, который специализируется на производстве и ремонте строительных башенных кранов и является единственным в России производителем быстромонтируемых кранов.