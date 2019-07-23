В Свердловской области на площади 500 кв. метров горит кровля магазина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Кровля магазина "Пятерочка" горит в селе Косулино в Свердловской области. Информации о пострадавших не поступало, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"В селе Косулино спасатели ликвидируют пожар в отдельно стоящем одноэтажном здании магазина "Пятерочка". Горит кровля здания, предварительная площадь пожара составляет 500 кв. метров. Из-за высокой температуры произошло обрушение кровли магазина. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в тушении пожара задействованы шесть единиц техники, более 20 человек личного состава, к месту ЧП следует дополнительная пожарная техника. "Пожарные принимают меры к недопущению распространения огня на рядом расположенные жилые дома. На момент возникновения пожара в магазине покупателей не было, работники магазина эвакуировались до прибытия пожарных", - отмечается в сообщении.

Как отметил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на место происшествия совместно с сотрудниками МЧС также выехали сотрудники из территориального отдела МВД, которые устанавливают причины возгорания.

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