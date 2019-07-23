Жителя Тюменской области приговорили к двум годам колонии за продажу поддельного алкоголя

ТАСС, 23 июля. Заводоуковский районный суд в Тюменской области приговорил местного жителя к двум годам колонии за продажу поддельного алкоголя, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ГУ МВД по Тюменской области.

"В Заводоуковске судом вынесен приговор в отношении 44-летнего местного жителя, признанного виновным в незаконном предпринимательстве, приобретении, хранении и сбыте продукции без маркировки. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В декабре 2017 года со склада было изъято около 80 тыс. бутылок алкоголя на сумму более 13,5 млн рублей. Мужчина скупал поддельный алкоголь в других регионах, а затем распространял его на территории Тюменской и Курганской областей, а также ХМАО и ЯНАО.

Кроме того, суд назначил подсудимому штраф в размере 600 тыс. рублей, а также предусмотрел конфискацию его имущества на 2 млн рублей.