Пожар в магазине Свердловской области локализован на площади 1000 кв. метров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Пожар в магазине "Пятерочка" села Косулино в Свердловской области локализован на площади 1000 кв. метров. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального ГУ МЧС во вторник.

В селе Косулино загорелась кровля магазина "Пятерочка". Из-за высокой температуры произошло обрушение кровли.

"Угроза распространения огня в Косулино ликвидирована, в 14:36 мск огонь локализован на площади 1000 кв. метров, перехода огня на рядом расположенные жилые постройки не допущено. В тушении пожара задействованы 10 единиц пожарной техники, 40 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда поселка Рассоха", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального МЧС, до прибытия пожарных из магазина были эвакуированы 40 человек, из них 7 человек персонала. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, на месте работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.