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Открытое горение в магазине Свердловской области ликвидировано

В результате происшествия никто не пострадал, причина пожара устанавливается
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Открытое горение в магазине "Пятерочка" села Косулино в Свердловской области ликвидировано. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального ГУ МЧС во вторник.

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"В 15:16 мск пожарные справились с огнем в магазине села Косулино, открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального МЧС, на месте продолжают работать пожарные подразделения, ведется проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.

В селе Косулино загорелась кровля магазина "Пятерочка", которая впоследствии обрушилась. До прибытия пожарных из магазина были эвакуированы 40 человек, из них 7 человек персонала. Пострадавших нет.

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РоссияСвердловская область
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