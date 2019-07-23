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Акционеры "Энел Россия" одобрили продажу Рефтинской ГРЭС компании "Кузбассэнерго"

Сумма сделки составляет не менее 21 млрд руб. без учета НДС
Турбинный зал энергоблоков 300 МВт на Рефтинской ГРЭС Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Турбинный зал энергоблоков 300 МВт на Рефтинской ГРЭС
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Акционеры "Энел Россия" на внеочередном собрании одобрили продажу Рефтинской ГРЭС компании "Кузбассэнерго" за не менее чем 21 млрд руб. без учета НДС, следует из материалов компании.

Срок передачи права собственности в отношении имущества ГРЭС в пользу "Кузбассэнерго" - 18 месяцев с даты подписания договора купли-продажи и его вступления в силу, отмечается в материалах. Сделкой также предусмотрены возможные корректировки суммы продажи на величину до 5%.

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Рефтинская ГРЭС с установленной мощностью 3800 МВт является самой крупной угольной электростанцией в России. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт, установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час. Рефтинская ГРЭС способна обеспечивать электроэнергией около 40% всей Свердловской области.

Глава Enel Франческо Стараче сообщал ТАСС в рамках ПМЭФ-2019, что "Энел Россия" (входит в Enel) намерена в июне подписать соглашение с дочерней компанией "Сибирской генерирующей компанией" (СГК) о купле-продаже Рефтинской ГРЭС, а до конца года - начать получать платежи за станцию.

"Кузбассэнерго" является российской энергетической компанией, расположенной в Кемерово, дочерним предприятием СГК, одним из ведущих операторов на российском рынке электрической и тепловой энергии. Установленная электрическая мощность СГК составляет 10,9 ГВт, установленная тепловая мощность - 23,9 тыс. Гкал/час.

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РоссияКемеровская областьСвердловская область
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