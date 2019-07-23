Акционеры "Энел Россия" одобрили продажу Рефтинской ГРЭС компании "Кузбассэнерго"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Акционеры "Энел Россия" на внеочередном собрании одобрили продажу Рефтинской ГРЭС компании "Кузбассэнерго" за не менее чем 21 млрд руб. без учета НДС, следует из материалов компании.

Срок передачи права собственности в отношении имущества ГРЭС в пользу "Кузбассэнерго" - 18 месяцев с даты подписания договора купли-продажи и его вступления в силу, отмечается в материалах. Сделкой также предусмотрены возможные корректировки суммы продажи на величину до 5%.