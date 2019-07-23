Акционеры "Энел Россия" одобрили продажу Рефтинской ГРЭС компании "Кузбассэнерго"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Акционеры "Энел Россия" на внеочередном собрании одобрили продажу Рефтинской ГРЭС компании "Кузбассэнерго" за не менее чем 21 млрд руб. без учета НДС, следует из материалов компании.
Срок передачи права собственности в отношении имущества ГРЭС в пользу "Кузбассэнерго" - 18 месяцев с даты подписания договора купли-продажи и его вступления в силу, отмечается в материалах. Сделкой также предусмотрены возможные корректировки суммы продажи на величину до 5%.
Рефтинская ГРЭС с установленной мощностью 3800 МВт является самой крупной угольной электростанцией в России. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт, установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час. Рефтинская ГРЭС способна обеспечивать электроэнергией около 40% всей Свердловской области.
Глава Enel Франческо Стараче сообщал ТАСС в рамках ПМЭФ-2019, что "Энел Россия" (входит в Enel) намерена в июне подписать соглашение с дочерней компанией "Сибирской генерирующей компанией" (СГК) о купле-продаже Рефтинской ГРЭС, а до конца года - начать получать платежи за станцию.
"Кузбассэнерго" является российской энергетической компанией, расположенной в Кемерово, дочерним предприятием СГК, одним из ведущих операторов на российском рынке электрической и тепловой энергии. Установленная электрическая мощность СГК составляет 10,9 ГВт, установленная тепловая мощность - 23,9 тыс. Гкал/час.