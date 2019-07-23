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По факту смерти подростка после падения в шахту в Челябинской области возбуждено дело

В СК сообщили, что недействующая шахта возле села Новобурановка находится на балансе одного из предприятий

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Челябинские следователи возбудили уголовное дело после смерти подростка, который упал в штрек заброшенной шахты в районе села Новобурановка Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СК РФ во вторник.

"Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"), - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, подросток со сверстниками находился около карьера рядом с селом Новобурановка. Смертельные травмы получены им при падении в штрек недействующей шахты, находящейся на балансе одного из предприятий, сообщили в СК.

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