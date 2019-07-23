Челябинские власти намерены перезапустить обанкротившийся "Уфалейникель"

ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ /Челябинская область/, 23 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер поручил перезапустить обанкротившееся градообразующее предприятие Верхнего Уфалея "Уфалейникель", передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Уфалейникель" до своего банкротства был градообразующим предприятием моногорода Верхний Уфалей. На нем трудилось 2,5 тыс. человек в последние годы. Предприятие было остановлено по решению руководства из-за низких цен на продукцию.

Представители предприятия рассказали Текслеру, что в настоящее время конкурсным производством занимается УК "Конкурс". Периодически поступают предложения о покупке предприятия по частям, в том числе на металлолом, а стратегического инвестора, готового возобновить производство, нет.

"Нужно площадку перезапустить. Поговорите с конкурсным управляющим, выясните ситуацию. Большинство проблем, которые в городе есть, связаны с тем, что предприятие не работает", - сказал Текслер своему заместителю, курирующему промышленность региона, Егору Ковальчуку.

Предприятие "Уфалейникель" было остановлено по решению акционеров 1 апреля 2017 года. Главной причиной остановки на предприятии назвали низкий уровень цен на никель на Лондонской бирже металлов, на базе которой формируются отпускные цены компании. В октябре того же года арбитражный суд Челябинской области признал ОАО "Уфалейникель" банкротом.

До остановки производства "Уфалейникель" был вторым производителем никеля в России, его доля в объеме реализуемого металлического никеля на внутреннем рынке страны достигала 15%, на мировом рынке - 1%. Предприятие являлось градообразующим для города Верхний Уфалей Челябинской области.

О Верхнем Уфалее

Город Верхний Уфалей (около 28 тыс. человек) в 2014 году распоряжением правительства РФ включен в перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Промышленность города ориентирована на машиностроение и металлургию.