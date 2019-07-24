Дым от природных пожаров в Красноярском крае и Югре дошел до Тюменской области

ТАСС, 24 июля. Дым от лесных пожаров в Красноярском крае, Томской области, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) дошел до городов Тюменской области. Жители региона жалуются на запах гари, сообщил в среду ТАСС руководитель пресс-службы регионального МЧС Сергей Юсько.

"Это связано с пожарами в Красноярском крае, в ХМАО, в Томской области. Установилась такая роза ветров, поэтому до нас дошел дым и, соответственно, запах. В нашем регионе несколько дней были дожди, поэтому гарь не чувствовалась", - сказал он.