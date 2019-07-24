{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

Дым от природных пожаров в Красноярском крае и Югре дошел до Тюменской области

В региональном МЧС сообщили о жалобах жителей региона на запах гари

ТАСС, 24 июля. Дым от лесных пожаров в Красноярском крае, Томской области, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) дошел до городов Тюменской области. Жители региона жалуются на запах гари, сообщил в среду ТАСС руководитель пресс-службы регионального МЧС Сергей Юсько.

"Это связано с пожарами в Красноярском крае, в ХМАО, в Томской области. Установилась такая роза ветров, поэтому до нас дошел дым и, соответственно, запах. В нашем регионе несколько дней были дожди, поэтому гарь не чувствовалась", - сказал он.

На эту тему

По словам представителя МЧС, в Тюменской области действует один лесной пожар на площади 0,7 га.

По данным Авиалесоохраны, в Красноярском крае зафиксировано 60 лесных пожаров на площади 49,8 тыс. га, в Югре - 4 пожара на площади 533 га, в Томской области - 1 пожар на площади 2 га.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииТюменская областьКрасноярский крайХанты-Мансийский автономный округ
Лесные пожары в России
На Ямале за ночь ликвидировали природные пожары на площади более 500 га
В Пуровском районе действует еще два лесных пожара на площади 11 гектар, они локализованы
Читать полностью