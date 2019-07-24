ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Экстренные службы на Ямале за ночь ликвидировали природные пожары на площади более 500 га. Об этом в среду сообщила ТАСС и. о. генерального директора окружного автономного учреждения (ОАО) "Леса Ямала" Алена Ибрагимова.

"На 00:00 [по местному времени] у нас было восемь действующих пожаров. Ночью провели ликвидацию по шести пожарам на площади 517,9 га. В настоящее время действует два лесных пожара на площади 11 гектар, они локализованы", - сказала Ибрагимова.

По ее словам, пожары действуют в Пуровском районе, угроза населенным пунктам отсутствует.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по региону, всего с начала пожароопасного периода на Ямале зарегистрировано 89 очагов природных пожаров на площади 1764,2 га.