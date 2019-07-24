Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и химических веществ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и туман, окутавший город утром 24 июля. Всего в управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило шесть жалоб от жителей разных районов города, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

"На 08:00 мск в Роспотребнадзор поступило шесть жалоб на запах дыма и химических веществ в воздухе", - сказали в пресс-службе, добавив, что специалисты уже выехали на замеры воздуха, результаты которых будут известны во второй половине дня.

По данным пресс-службы администрации Екатеринбурга, пожаров в городе нет, загрязнение воздуха в норме.

В Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ТАСС сообщили, что дым мог прийти в Екатеринбург из других регионов. "Для того, чтобы принесло дым с пожара, не нужен сильный ветер, он наоборот быстрее все раздует. Нужна слабая тяга, но в течение длительного времени. Мы не исключаем, что дым пришел, но уверенно сказать не можем, надо анализировать", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров в Красноярском крае, Томской области, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) дошел до городов Тюменской области, где жители также жалуются на запах гари.