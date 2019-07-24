Минэкологии: в Екатеринбурге ПДК мелкодисперсной пыли превышены в 1,8 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Предельно допустимые концентрации (ПДК) мелкодисперсной пыли в Екатеринбурге превышены в 1,8 раз на 12:00 (10:00 мск), говорится в справке о качестве воздуха на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

По данным Роспотребнадзора по региону, ранее поступило шесть жалоб из разных районов города на запах гари и химических веществ.

"С 00:00 до 12:00 часов в районе расположения автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха в Екатеринбурге на улице Коммунистическая отмечено превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации пыли мелкодисперсной - 1,8", - говорится в сообщении.

Остальные станции в Екатеринбурге, Первоуральске, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле и других городах области не зафиксировали превышения ПДК загрязняющих веществ.

При этом, по данным пресс-службы ГУ МЧС по области, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ нет. Слабый ветер и высокая влажность привели к образованию дымки.

24 июля дым от лесных пожаров в Красноярском крае, Томской области, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) дошел до городов Тюменской области, где жители также жалуются на запах гари.