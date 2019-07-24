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Суд на Урале приговорил к девяти годам колонии мужчину, скрывавшего убийство 12 лет

В пресс-службе СК по Свердловской области сообщили, что мужчина обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Суд в Екатеринбурге приговорил к девяти годам лишения свободы мужчину, совершившего убийство 12 лет назад. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального Следственного комитета.

"Приговором Чкаловского районного суда города Екатеринбурга подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В 2007 году обвиняемый убил девушку 1987 года рождения, после чего скрылся с места преступления. "Спустя 12 лет, уже будучи жителем Челябинской области, он решил самостоятельно обратиться в местные правоохранительные органы с явкой с повинной, поскольку не смог нести на себе этот тяжелый психологический груз", - говорится в сообщении.

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