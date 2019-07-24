В Югре рассеялся дым от лесных пожаров в Красноярском крае

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июля. /ТАСС/. Дым из-за горящих в Красноярском крае лесов, окутавший ранее восточные и центральные районы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рассеялся. Превышение содержания вредных веществ в воздухе региона не зафиксировано, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Дыма в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и других муниципалитетах от лесных пожаров [в Красноярском крае] больше нет. Сменился ветер. В ближайшие дни ожидаются в регионе дожди", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в городах региона специалисты Роспотребнадзора проводили замеры воздуха, которые не выявили превышения содержания вредных веществ. "За несколько дней дымки от лесных пожаров поступило семь обращений от граждан исключительно по вопросам, связанным с задымлением. Обращений по ухудшению здоровья не было", - добавил собеседник агентства.

22 июля ветер принес дым от лесных пожаров в восточные и центральные районы Югры - Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. В среду задымление наблюдается в Тюменской области и Екатеринбурге.

Площадь пожаров в лесах Красноярского края в настоящее время составляет почти 846 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет. Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.

В Югре площадь четырех лесных пожаров составляет 533 га.