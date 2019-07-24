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Лесные пожары в России

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае и Югре дошел до Челябинской области

В региональном главке МЧС отметили, что дымка не несет опасности для жителей Южного Урала

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Жители северной части Челябинской области жалуются в региональное министерство экологии на запах гари и туман. Дым не опасен, он появился из-за лесных пожаров в Красноярском крае, Томской области, а также в Ханты-Мансийском автономном округе  - Югре, сообщил в среду ТАСС начальник управления экологического просвещения, работы с населением и документооборота Министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По данным Авиалесоохраны, в Красноярском крае зафиксированы 60 лесных пожаров на площади 49,8 тыс. га, в Югре - четыре пожара на площади 533 га, в Томской области - один пожар на площади 2 га. Дым дошел до городов в Тюменской области.

"Такая же ситуация сложилась в Екатеринбурге, Сургуте. Как говорят коллеги из соседних регионов, это связано с лесными пожарами за пределами региона. В Челябинской области дымка наблюдается в Снежинске, в Кыштыме, в Каслях. В любом случае ситуация находится под контролем. Мы проводим замеры: никакой опасности для людей нет, превышения концентрации вредных веществ нет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главного управления МЧС по области ТАСС сообщили, что дымка, которая наблюдается над некоторыми территориями области, не несет опасности для жителей Южного Урала, так как "образовалась из-за утреннего дождя, слабого ветра и высокой влажности".

Ранее в среду управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило о жалобах жителей разных районов Екатеринбурга на туман, запах дыма и химических веществ в воздухе". По данным пресс-службы администрации Екатеринбурга, пожаров в городе нет, загрязнение воздуха в норме.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииКрасноярский крайЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округ
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