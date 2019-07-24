Избирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы губернатора Курганской области

ТАСС, 24 июля. Избирательная комиссия Курганской области зарегистрировала Якова Сидорова, выдвинутого от КПРФ, он стал четвертым кандидатом на должность губернатора региона. Ранее были зарегистрированы Юрий Ярушин от ЛДПР, Татьяна Майборода от "Справедливой России" и врио главы региона Вадим Шумков как самовыдвиженец, сообщили в среду ТАСС в облизбиркоме.

"Избирательная комиссия зарегистрировала Якова Сидорова в качестве кандидата, ранее были зарегистрированы остальные кандидаты - Вадим Шумков, Юрий Ярушин и Татьяна Майборода. Регистрация кандидатов завершена", - сказал собеседник агентства.

Все кандидаты представили свои "сенаторские тройки". Врио губернатора представил среди кандидатов на кресло сенатора от региона двух действующих представители области в Совфеде Елену Перминову и Сергея Лисовского, а также заместителя губернатора - начальника финансового управления Курганской области Константина Ермакова.

Кандидат от ЛДПР в своей тройке назвал руководителя аппарата регионального отделения ЛДПР Ольгу Дружинину, депутата Курганской областной думы Юрия Александрова и индивидуального предпринимателя Николая Соловьева.

В список кандидатов от Сидорова из КПРФ вошли первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов, секретарь отделения КПРФ Притобольного района Татьяна Кузьмина, первый секретарь Мишкинского районного отделения КПРФ Анатолий Карасев.

Кандидат "Справедливой России" также представила своих претендентов на пост сенатора. Ими стали предприниматель Игорь Путин, директор благотворительного фонда развития и поддержки местного сообщества Курганской области "Вместе с нами" Лилия Маслова и преподаватель Курганского государственного университета Дмитрий Фельдшеров.

О выборах губернатора в Курганской области

Выборы губернатора пройдут 8 сентября. Президент России Владимир Путин 2 октября 2018 года назначил Вадима Шумкова врио главы Курганской области, до этого регион возглавлял Алексей Кокорин.