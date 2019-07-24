УрФУ открыл новую магистерскую программу в IT-сфере совместно со Сбербанком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Первый набор студентов на совместную со Сбербанком магистерскую программу "Прикладной анализ данных" стартовал в Уральском федеральном университете (УрФУ). Всего будет набрано 43 человека, сообщили в среду в пресс-службе вуза.

Ранее сообщалось, что Уральский федеральный университет введет индивидуальные образовательные программы для обучения специалистов, необходимых Сбербанку. Соответствующее соглашение было подписано на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2019.

"Новая магистерская программа нацелена не только на получение глубоких знаний по использованию машинного обучения и анализа данных, но и на формирование универсальных практических знаний в областях разработки программного обеспечения, управления процессами разработки и анализа данных, а также на понимание современных технологий оказания финансовых услуг как в классических банках, так и в финансовых стартапах", - говорится в сообщении.

Обучение будет проходить на базовой кафедре Сбербанка "Автоматизация финансовых систем" в Институте радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, где будут преподавать специалисты банка. Для будущих студентов выделено 28 бюджетных и 15 контрактных мест. Лучших магистрантов Сбербанк готов принять на работу.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.