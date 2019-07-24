Роспотребнадзор не зафиксировал ПДК загрязняющих веществ в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в Екатеринбурге на данный момент не зафиксированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области в среду.

"Исследования проведены на содержание следующих загрязняющих веществ: продукты горения и химические вещества, так как многие горожане жаловались утром на запах лекарств в воздухе. На данный момент концентрации загрязняющих веществ в объеме проведенных исследований не превышают предельно-допустимых концентраций", - сказали в пресс-службе, отметив, что исследования проб воздуха продолжаются, окончательные результаты анализа будут известны 25 июля.

Утром 24 июля в Роспотребнадзор по Свердловской области поступило шесть жалоб из разных районов города на запах гари и химических веществ.

Как сообщили ранее ТАСС в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, запах гари мог прийти в Екатеринбург из других регионов. "Для того, чтобы принесло дым с пожара, не нужен сильный ветер, он наоборот быстрее все раздует. Нужна слабая тяга, но в течение длительного времени. Мы не исключаем, что дым пришел, но уверенно сказать не можем, надо анализировать", - пояснили в ведомстве.

Ранее также сообщалось, что дым от лесных пожаров в Красноярском крае, Томской области, а также в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре дошел до городов Тюменской области, где жители также жалуются на запах гари. По данным краевого Минлесхоза, в Красноярском крае горит порядка 845 тыс. га. леса.