Эксперт: решение суда по авторскому праву на памятник в Екатеринбурге создаст прецедент

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Решение суда Екатеринбурга по иску о праве использовать фотографию памятника основателям города Василию Татищеву и Георгу Вильгельму де Геннину без разрешения скульптора Петра Чусовитина создаст прецедент, считает художник Семен Кожин.

В конце мая суд в Екатеринбурге постановил, что издательство "ФестХэнд" должно выплатить автору памятника 10 тыс. рублей за использование снимка монумента в путеводителе. В четверг в Арбитражном суде Свердловской области будет рассмотрен встречный иск на использование изображения, инициированный представителями фонда "Наш Урал": по мнению истца, Чусовитин не имеет исключительных прав на произведение.

"В России происходят тысячи случаев нарушения авторского права, при этом из сложившейся юридической практики получается, что автора наказывают дважды: нарушив авторские права и в суде, - сказал ТАСС Кожин. - У нас не так много профессионалов в области защиты интеллектуальной собственности, и большинство их них работают в крупных городах ... поэтому стоимость услуг астрономическая, за одно дело можно отдать от 125 тыс. рублей. В тех случаях, когда тяжбу все-таки удается выиграть, суд назначает компенсацию автору во много раз ниже его затрат, и взыскать ее в полном объеме практически невозможно".

Директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) Эрик Вальдес-Мартинес, комментируя ТАСС ситуацию с памятником, разъяснил, что режим "общественного достояния" наступает через 70 лет после смерти автора, и это касается любых произведений, в том числе памятников садово-паркового искусства.

Памятник Татищеву и де Геннину был установлен в Екатеринбурге в 1998 году к 275-й годовщине со дня основания города.