Организаторы объявили о скором закрытии музыкальных фестивалей "Старый Новый Рок"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Музыкальные фестивали "Старый новый рок", а также "Старый новый рок на Волне" пройдут в этом году в Екатеринбурге в последний раз. Об этом сообщил в четверг директор фестиваля "Старый Новый Рок" Евгений Горенбург на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Мы предполагаем, что этот фестиваль ("Старый Новый Рок на "Волне") и, возможно, зимний фестиваль "Старый Новый Рок" будут последними. Нам кажется, что мы многое уже сказали. Мы подтвердили звание нашего любимого города и региона как столицы рок-н-ролла. Появились другие большие фестивали, на которых мы точно можем себя реализовать, например, "Ural Music Night", - сказал Горенбург.

На данный момент на фестиваль, который будет проходить 26 и 27 июля, продано около тысячи билетов, но организаторы ожидают более 4 тысяч гостей.

Фестиваль "Старый Новый Рок" состоится в Свердловской области на базе отдыха "Волна". На трех сценах выступят более 50 групп, среди которых Noize MC, "Биртман", "Качевники", Lumen, "Старый приятель", Тося Чайкина, Максим Свобода и другие, уточнил координатор фестиваля Арсений Негодяев.

В этом году на фестивале будет организован креативный кластер от ведущих свердловских фотографов, журналистов, и других деятелей искусств, на котором будут проведены мастер-классы, отметил куратор направления "фотография" креативного кластера Александр Осипов.

Фестиваль" Старый Новый Рок" пройдет на базе отдыха "Волна" под Екатеринбургом 2627 июля. Впервые фестиваль прошел на базе отдыха "Волна" в 2005 году. В этом году фестиваль "Старый новый рок на Волне" будет возрожден после пятилетнего перерыва.