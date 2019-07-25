Всероссийский фестиваль детской робототехники впервые пройдет в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль детской робототехники Rukami откроется в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге 27 июля. По ожиданиям организаторов, за два дня мероприятие посетят более 4 тысяч гостей, сообщила в четверг на пресс-конференции в уральском пресс-центре ТАСС региональный оператор фестиваля Елена Родионова.

"Фестиваль Rukami впервые пройдет в Екатеринбурге. Мы пригласили проекты со всей Свердловской области к участию. На протяжении двух дней мы ждем зрителей абсолютно разного возраста. <…> Мы рассчитываем на более чем 4 тысячи посетителей за два дня", - сказала Родионова.

На фестивале пройдет более 40 мастер-классов для зрителей разного возраста. Их проведут преподаватели образовательных центров, кружков и партнеры проекта. Юных разработчиков научат создавать роботов и программировать их, добавила Родионова.

"Отдельно стоит отметить инсталляции, так как это будет не просто выставка, - с каждой инсталляцией можно будет взаимодействовать. Например, "античные головы", которые были созданы в Государственном центре современного искусства. Художница использовала инженерные конструкции и объекты, чтобы головы могли взаимодействовать со зрителями через смартфоны", - сказала региональный оператор фестиваля.

Проекты фестиваля

Родионова пояснила, что основную часть фестиваля Rukami составят проекты школьников из Свердловской области. Всего будет представлено десять проектов, в том числе дроны, разгоняющие облака, устройства, перемещающие объекты, и программы, связанные с подъемом грузов.

На фестивале также представят нейробота, который может сканировать мышечные импульсы человека и преобразовывать их в команды. Устройство, призванное помочь людям с ограниченными возможностями, состоит из трех частей: браслет с датчиками, сам мобильный робот и пост медсестры, куда приходят команды. Когда робот спросит, нужна ли человеку вода, еда или помощь, пациент, который носит браслет, при положительном ответе должен сжать руку. Робот передаст команду специалисту.

Как сообщил ТАСС руководитель проекта Леонид Байдерин, впервые созданное школьниками устройство было показано в 2017 году в Японии, где на чемпионате заняло третье место.

Фестиваль Rukami - это некоммерческий проект, реализуемый Фондом поддержки проектов Национальной технической инициативы. Мероприятие направлено на привлечение внимания молодежи к техническому творчеству.