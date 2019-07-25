В Челябинской области выявлено превышение нормы загрязняющих веществ

По информации пресс-службы, 24 июля в Челябинске было зафиксировано превышение содержания пыли - 1,4 от предельно допустимой концентрации (ПДК). Кроме того, было превышено содержание аэрозолей PM2.5 (мелких частиц) в 1,4 ПДК. В Миассе этот показатель составил 1,6 ПДК.

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Специалисты Министерства экологии Челябинской области, где накануне жители жаловались на запах гари и туман, зафиксировали в воздухе превышение содержания аэрозолей и пыли из-за лесных пожаров в Сибири. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства.

"С превышениями таких компонентов сталкиваются и в других регионах. Это говорит о том, что источник выбросов в городах, на два дня утонувших в тумане, один и тот же. Экологи подтверждают, что основная причина дымки и химического запаха - природные пожары в Сибири", - говорится в сообщении.

По прогнозам метеорологов, которые приводит пресс-служба министерства, ситуация с задымленностью в городах региона немного улучшилась из-за усиления ветра, дымка должна рассеяться в ближайшие дни.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями и сложившейся из-за пожаров экологической обстановкой Минэкологии усилит надзор над промышленными предприятиями, находящимися в ведении регионального государственного экологического надзора. Нарушители, не соблюдающие законодательство, будут выявлены и наказаны", - приводит пресс-служба слова начальника управления экологического просвещения Виталия Безрукова.

24 и 25 июля на территории Челябинской области объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Челябинская область - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенол, диоксид азота, формальдегид).