Вылет самолета Utair из Худжанда в Сургут задерживается почти на девять часов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair из Худжанда (Таджикистан) в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) задерживается почти на девять часов. Это связано с поломкой и заменой воздушного судна, которое должно было доставить пассажиров из Сургута в Худжанд, сообщили ТАСС в пятницу в справочной аэропорта Сургута.

"Самолет авиакомпании Utair должен был прибыть в Сургут в пятницу в 02:50 (00:50 мск) по местному времени. Теперь его прилет задержан до 11:40 (09:40 мск) по местному времени. Задержка связана с поломкой и заменой борта из Сургута в Худжанд в четверг вечером - в результате пассажиры по данному направлению вылетели почти с десятичасовым опозданием", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет авиакомпании Utair должен был вылететь из Сургута в Худжанд в 18:10 (16:10 мск) по местному времени в четверг, но вылетел в 04:23 (02:23 мск) по местному времени в пятницу.