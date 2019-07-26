В ДТП с автобусом в Челябинске погиб один человек, семеро пострадали

ТАСС, 26 июля. Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с автобусом ПАЗ и автокраном МАЗ в Челябинске. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Семь пострадавших, один погибший. На месте работает скорая", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону добавили ТАСС, что на место выезжали пожарные, но возгорания после аварии не было.

Ранее о ДТП с участием маршрутки и автокрана сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Авария произошла утром в пятницу в Ленинском районе Челябинска.

Новость обновлена (09:30 мск) - добавлен комментарий от ГУ МЧС по региону