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Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Челябинске увеличилось до восьми

В результате столкновения маршрутки и автокрана погиб один человек, шестерых пострадавших доставили в больницу
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ТАСС, 26 июля. Количество пострадавших в ДТП с автобусом ПАЗ и автокраном МАЗ в Челябинске увеличилось до восьми. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городской администрации. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

"Один погиб, восемь пострадало. Шесть человек доставлены в больницу, о госпитализации пока нет данных. Состояние пострадавших не оценивается как тяжелое", - сказали в пресс-службе.

Ранее о ДТП с участием маршрутки и автокрана сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Авария произошла утром в пятницу в Ленинском районе Челябинска.

Теги
РоссияЧелябинская область
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб один человек, семеро пострадали
Авария произошла 26 июля утром в Ленинском районе города
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