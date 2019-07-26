Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Челябинске увеличилось до восьми

ТАСС, 26 июля. Количество пострадавших в ДТП с автобусом ПАЗ и автокраном МАЗ в Челябинске увеличилось до восьми. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городской администрации. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

"Один погиб, восемь пострадало. Шесть человек доставлены в больницу, о госпитализации пока нет данных. Состояние пострадавших не оценивается как тяжелое", - сказали в пресс-службе.

Ранее о ДТП с участием маршрутки и автокрана сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Авария произошла утром в пятницу в Ленинском районе Челябинска.