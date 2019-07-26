ДТП с автобусами в Челябинске могло произойти из-за отказа тормозов у автокрана

ТАСС, 26 июля. Столкновение трех автобусов и автокрана в Челябинске, в результате которого пострадали восемь человек и один погиб, произошло, по предварительным данным, из-за отказа тормозов у автокрана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС по региону.

"В Челябинске на пересечении улиц Дзержинского и Вагнера произошло столкновение трех маршрутных автобусов ПАЗ и крана (по предварительным данным, у крана отказали тормоза). Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 27 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники", - говорится в сообщении.

Ранее о ДТП с участием маршрутки и автокрана сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Авария произошла утром в пятницу в Ленинском районе Челябинска. Пострадало восемь человек, шесть из которых доставили в больницы, один человек погиб.