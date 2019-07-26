В Тюменской области рассеялся дым от сибирских лесных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров в Красноярском крае, Томской области, а также в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, окутавший Тюменскую область утром 24 июля, рассеялся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области в пятницу.

"Жалоб на смог от жителей не поступало, запаха дыма также не наблюдается", - сказали в пресс-службе.

По данным сводки "Авиалесохраны" на 00:00 мск 26 июля, в Красноярском крае горит 23 тыс. га лесов, в Югре было зафиксировано девять пожаров на землях лесного фонда на площади 76 га.