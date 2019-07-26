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Лесные пожары в России

В Тюменской области рассеялся дым от сибирских лесных пожаров

Дым окутал регион утром 24 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров в Красноярском крае, Томской области, а также в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, окутавший Тюменскую область утром 24 июля, рассеялся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области в пятницу.

"Жалоб на смог от жителей не поступало, запаха дыма также не наблюдается", - сказали в пресс-службе.

По данным сводки "Авиалесохраны" на 00:00 мск 26 июля, в Красноярском крае горит 23 тыс. га лесов, в Югре было зафиксировано девять пожаров на землях лесного фонда на площади 76 га.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииТюменская областьКрасноярский крайТомская областьХанты-Мансийский автономный округ
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