Полиция в Челябинской области проверит все автотранспортные предприятия на безопасность

ТАСС, 26 июля. Полиция проверит все автотранспортные предприятия Челябинской области на предмет обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой ГУ МВД по региону.

"С сегодняшнего дня начинаются массовые проверки организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения в автотранспортных предприятиях, в результате которых будет дана оценка деятельности должностных и юридических лиц. Рейдовые мероприятия, направлены на выявление маршрутного пассажирского транспорта, а также большегрузного и автомобилей спецтехники, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

В тексте также указано, что в Челябинске по инициативе врио губернатора региона Алексея Текслера вводится запрет на передвижение днем тяжеловесных крупногабаритных машин.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили ТАСС, что проверки вызваны желанием сократить количество ДТП. Авария, которая произошла сегодня с тремя автобусами и автокраном, также повлияла на данное решение, отметили в пресс-службе.

ДТП произошло утром в пятницу в Ленинском районе Челябинска. Пострадало восемь человек, шесть из которых доставили в больницы, один человек погиб. По предварительным данным, причиной стал отказ тормозов у автокрана.