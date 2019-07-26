На следующей неделе на Урал придет резкое похолодание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Резкое похолодание ожидают синоптики на Урале к середине следующей недели. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщила главный синоптик ФГБУ "Уральское УГМС" Галина Шепоренко.

"Будет холодно. Даже непривычно холодно для лета, потому что температура воздуха к середине следующей недели, где-то числа 30, 31 (июля), 1 (августа) будет на уровне 5-7 градусов в ночные часы и где-то 11-15 градусов днем", - сообщила она. По словам Шепоренко, погода изменится уже на выходных.

"На севере Свердловской области в воскресенье уже начнет понижаться температура. Надвигается с севера арктический фронт, с юга его поддержит другой циклон, поэтому закрутится очень нехороший большой циклон, который охватит всю северную половину европейской территории России, центральную ее часть и весь Урал захватит, поэтому наступит похолодание, пройдут сильные дожди с грозами и где-то со шквалистым ветром, будет холодно", - добавила Шепоренко.

Синоптик отметила, что в августе температура и количество осадков на Урале ожидаются близкими к норме, температура будет колебаться в пределах 15-22 градусов.

Аномально жаркая погода держалась во всех регионах Уральского федерального округа всю прошлую неделю. Самая сильная жара отмечалась на территории Челябинской области - до 38 градусов на юге. В Свердловской области температура достигала 30 градусов, на Ямале, в Тюменской и Курганской областях - до 31-33 градусов.