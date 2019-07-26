Синоптики не зафиксировали в воздухе над Екатеринбургом загрязняющих веществ

Утром 24 июля в Роспотребнадзор по Свердловской области поступило шесть жалоб из разных районов города на запах гари и химических веществ. Ранее сообщалось, что возможной причиной смога в Екатеринбурге мог стать дым от пожаров в Красноярском крае.

"Появление смога было связано с тем, что у нас в области накануне прошли дожди, а ночные температуры воздуха были низкими, поэтому произошла конденсация этой влаги. Испарения с почвы образовали дымки и туманы. Кроме того, некоторая порция дымка от сибирских пожаров все-таки дошла до Свердловской области, но воздействие этих дымов было кратковременным. Сейчас к нам уже поступает воздух с другого района, который не тянет за собой дымовые завесы, наши лаборатории превышения загрязняющих веществ не зарегистрировали", - сказала Шепоренко.

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае, Томской области, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) дошел до городов Тюменской области, где жители жаловались на запах гари. По данным сводки "Авиалесохраны" на 00:00 мск 26 июля, в Красноярском крае горят 23 тыс. га лесов, в ХМАО зафиксировано девять пожаров на землях лесного фонда на площади 76 га.