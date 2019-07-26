МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ в I полугодии 2019 г. выросла на 4,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигла 10,79 млрд руб., следует из материалов компании.

Выручка "Юнипро" в отчетном периоде увеличилась на 12,5% - до 44,24 млрд руб., валовая прибыль - на 26,3%, до 13,82 млрд руб.

"Высокие результаты первого полугодия 2019 года в первую очередь обусловлены увеличением объема генерации на Сургутской ГРЭС-2 и Березовской ГРЭС", - отметили в "Юнипро". На рост выручки также повлияло увеличение цен на рынке на сутки вперед, добавили в компании.

"Юнипро" - генерирующая компания, в состав которой входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 тыс. 229 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5657 МВт), Березовская ГРЭС (2400 МВт), Шатурская ГРЭС (1493 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1048 МВт). В первом полугодии 2019 года увеличила выработку электроэнергии на 11,9%, до 25,4 млрд кВт.ч.