Пожар на территории оздоровительного комплекса в Свердловской области локализован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Спасатели локализовали пожар на территории оздоровительного комплекса "Чапаевские бани" в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального МЧС.

На территории комплекса загорелась одна из бань. "Угроза распространения огня ликвидирована, в 13:38 мск огонь локализован. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.

Комплекс "Чапаевские бани" расположен на выезде из Екатеринбурга на 9-м километре Сибирского тракта. Структуру комплекса составляют 11 построек.