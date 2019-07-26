По факту ДТП с тремя автобусами в Челябинске возбудили уголовное дело

ТАСС, 26 июля. Уголовное дело в отношении водителя автокрана МАЗ, допустившего столкновение с тремя автобусами утром 26 июля, возбуждено в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области в пятницу.

Ранее о ДТП с участием маршрутки и автокрана сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Авария произошла утром в пятницу в Ленинском районе Челябинска. В результате столкновения пострадали восемь человек, один пешеход погиб.

"Возбуждено уголовное дело в отношении водителя автокрана МАЗ 1988 года рождения по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека")", - сказали в пресс-службе.

ДТП произошло в 07:09 мск на перекрестке улиц Дзержинского и Вагнера. Водитель автокрана не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу. Затем автокран совершил столкновение с двумя автобусами ПАЗ, после чего один из них столкнулся с третьим автобусом той же марки.