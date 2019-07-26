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Открытое горение ликвидировано на территории оздоровительного комплекса в Екатеринбурге

Причина возгорания устанавливается

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Открытое горение на территории оздоровительного комплекса "Чапаевские бани" в Екатеринбурге ликвидировано, сообщило в пятницу ГУ МЧС по Свердловской области.

На территории комплекса загорелась одна из бань. Ранее сообщалось, что пожар был локализован.

"В 14:26 мск пожарные справились с огнем на территории оздоровительного комплекса "Чапаевские бани", открытое горение ликвидировано. В результате пожара огнем повреждены одна двухэтажная баня и расположенные рядом надворные постройки на общей площади 300 кв. м. Перехода огня на рядом стоящие бани пожарные не допустили", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.

Комплекс "Чапаевские бани" расположен на выезде из Екатеринбурга на 9 км Сибирского тракта. Структуру комплекса составляют 11 построек.

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