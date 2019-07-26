В одном из районов Екатеринбурга к 2023 году планируют построить новую мечеть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Новая мечеть в одном из районов Екатеринбурга будет построена к 2023 году вместо временной в центре города. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя Духовного управления мусульман Свердловской области Наиль Шаймарданов.

"Площадка практически готова. Подрядчик говорит, что через два месяца построят временную мечеть. Через два месяца нам обещают выделить земельный участок в 1,5 га, сейчас мы владеем 0,4 га. Я думаю, что капитальную мечеть успеем построить к Универсиаде, к 2023 году", - сказал он.

Шаймарданов добавил, что спонсор строительства найден, однако на данный момент нет проектно-сметной документации, так как пока большая часть земли не оформлена в собственность духовного управления мусульман. По его словам, возведение мечети особо важно перед проведением летней Универсиады, так как в город приедут люди, исповедующие ислам.

Ранее в центре города планировалось возвести большую соборную мечеть рядом с екатеринбургским цирком, однако реализовать проект не удалось. Общине взамен предлагалось несколько участков, но ни один их не устроил. Впоследствии духовное управление мусульман согласилось на участок рядом с Верх-Исетским прудом, на котором будет возведена районная мечеть. Вопрос строительства мечети в центре города на данный момент остается открытым.