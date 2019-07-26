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Медцентр Малышевой не давал прав на свой бренд закрывшимся в Челябинске клиникам

Местное СМИ ранее сообщало, что "Клиника Елены Малышевой в Челябинске" и ABC Clinic задолжали пациентам 4 млн рублей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Представитель "Медицинского центра Елены Малышевой" (Москва) сообщил в пятницу ТАСС, что медучреждение не давало согласия закрывшимся в Челябинске клиникам работать под своим брендом.

Ранее издание 74.ru сообщило, медучреждение, именовавшееся "Клиника Елены Малышевой в Челябинске", и ABC Clinic задолжали пациентам 4 млн рублей и закрылись.

"ABC Clinic в конце апреля 2019 обращалось к нам с просьбой об открытии "Клиники снижения веса Елены Малышевой" в Челябинске. Однако условия и требования для открытия такой клиники выполнены не были и официального разрешения на открытие клиники и работу под названием "Клиника снижения веса Елены Малышевой" у этой компании нет. Работать под торговым знаком и по нашим технологиям они не имеют права" , - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что медцентр никак не связан с ситуацией.

По данным издания, закрывшиеся учреждения приглашали пациентов на бесплатный прием, а потом просили оформить кредиты, обещав, что окажут услуги на оговоренные суммы.

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