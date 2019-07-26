Власти Югры выделят 1,5 млрд руб. на улучшение жилищных условий почти 1,5 тыс. семей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в ходе заседания в пятницу увеличило объем финансирования окружной государственной программы "Развитие жилищной сферы" на 1,5 млрд рублей. Данные средства позволят выделить субсидии 1,5 тыс. молодых семей в регионе для улучшения их жилищных условий, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

"Правительством Югры внесены изменения в окружную государственную программу "Развитие жилищной сферы" - увеличен объем ее финансирования на 1,5 млрд рублей. Эти средства планируется направить на предоставление субсидий молодым семьям - участникам программы. <…> Число обеспеченных мерой поддержки молодых семей составит около 1,5 тыс. из 7305 молодых семей, состоящих на учете", - говорится в сообщении.

По словам директора окружного департамента строительства - главного архитектора Андрея Кривуляка, всего на данные цели в 2019 году власти региона направили 3,6 млрд рублей.

"Это около 3,6 тыс. семей. Кроме того, ранее принималось решение о выделении единовременной выплаты многодетным [молодым] семьям. Соответственно, если мы посчитаем общее число семей, воспользовавшихся мерами поддержки по улучшению жилищных условий в текущем году, то получается почти 5 тыс.", - отметил Кривуляк.