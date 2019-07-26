Банк "Русь" намерен подать иск о банкротстве Utair

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Банк "Русь" уведомил о намерении подать иск о банкротстве авиакомпании Utair. Соответствующее сообщение кредитной организации размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Банк намерен обратиться в арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по месту нахождения должника с заявлением о признании несостоятельным (банкротом), отмечается в сообщении.

Четыре контрагента Utair - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн руб. 22 июля арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отказал в признании банкротом авиакомпании по иску "Юган-Юнион кард".

Финансовые проблемы Utair

В декабре 2018 г. Utair не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд руб. по кредиту на 15,4 млрд руб. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн руб., но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд руб. долга, но это предложение не устроило банки.Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций авиакомпании отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.