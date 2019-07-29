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Движение паромов через реку Обь на Ямале приостановлено из-за сильного ветра

По данным департамента транспорта и городского хозяйства ЯНАО, в ближайшие два дня скорость ветра может достигать 23 метров секунду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Работа паромной переправы через реку Обь, связывающей города Салехард и Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), приостановлена из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник департаментом транспорта и городского хозяйства ЯНАО.

"Паромная переправа остановлена в связи с неблагоприятными метеусловиями. Ветер порывами свыше 20 м/ с", - говорится в сообщении.

По данным департамента, в ближайшие два дня прогнозируется скорость ветра до 23 м/с. В ведомстве просят местных жителей заблаговременно переезжать на нужный берег.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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