Универсиада в Екатеринбурге потребует строительства дорог почти на 3 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. К Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, будут построены объекты дорожной инфраструктуры на сумму более 2,9 млрд рублей, сообщил в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram.
"Был рад возможности встретиться с министром транспорта России Евгением Дитрихом и обсудить актуальные для Свердловской области вопросы. Рассказал главе Минтранса о подготовке Екатеринбурга к проведению в 2023 году Всемирной летней Универсиады и, в частности, о создании Деревни студенческих игр. Для ее транспортного обеспечения нам необходимо построить в 2020-2022 годах достаточно большое количество объектов дорожной инфраструктуры общей стоимостью свыше 2,9 млрд рублей. Обсудили возможности, связанные с привлечением этих средств", - написал Куйвашев.
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Был рад возможности встретиться с министром транспорта России Евгением Дитрихом и обсудить актуальные для Свердловской области вопросы. Регион — крупный транспортно-логистический центр. Протяженность наших дорог — более 31 тыс. километров. Грузооборот железнодорожного транспорта в 2018 году превысил 89 млрд. тонно-километров. Услугами аэропорта Кольцово в прошлом году воспользовались более 6 млн пассажиров, а грузопоток превысил 22 тыс. тонн. Рассказал главе Минтранса о подготовке Екатеринбурга к проведению в 2023 году Всемирной летней Универсиады и, в частности, о создании Деревни студенческих игр. Для ее транспортного обеспечения нам необходимо построить в 2020-2022 годах достаточно большое количество объектов дорожной инфраструктуры общей стоимостью свыше 2,9 млрд. рублей. Обсудили возможности, связанные с привлечением этих средств. Еще один важнейший вопрос, который был поднят сегодня, — это строительство ЕКАДа. Обход Екатеринбурга, отмечу, позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть города, положительно скажется на экологии, и сократит транспортные издержки.
Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области поручил правительству региона проработать план застройки территории в Екатеринбурге, где в 2023 году разместится Деревня спортсменов Всемирной летней Универсиады. После проведения Студенческих игр на территории деревни разместятся учебные корпуса и кампус Уральского федерального университета.
Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Россия примет летнюю Универсиаду второй раз, соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте текущего года Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2019 года прошла в Неаполе, в 2021 году соревнования примет китайский Чэнду.