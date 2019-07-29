Универсиада в Екатеринбурге потребует строительства дорог почти на 3 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. К Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, будут построены объекты дорожной инфраструктуры на сумму более 2,9 млрд рублей, сообщил в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram.

"Был рад возможности встретиться с министром транспорта России Евгением Дитрихом и обсудить актуальные для Свердловской области вопросы. Рассказал главе Минтранса о подготовке Екатеринбурга к проведению в 2023 году Всемирной летней Универсиады и, в частности, о создании Деревни студенческих игр. Для ее транспортного обеспечения нам необходимо построить в 2020-2022 годах достаточно большое количество объектов дорожной инфраструктуры общей стоимостью свыше 2,9 млрд рублей. Обсудили возможности, связанные с привлечением этих средств", - написал Куйвашев.