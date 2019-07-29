Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге собрал почти 80 тыс. зрителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Порядка 80 тыс. человек посетили X Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге 3-27 июля, сообщила пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ), на площадке которого проходило мероприятие.

"В Екатеринбурге 27 июля завершился десятый Венский фестиваль. Юбилейная программа длилась 25 дней, а лучшие музыкальные фильмы Европы на большом экране посмотрели почти 80 тыс. зрителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 7 тыс. человек посетили в день открытия выступление австрийского ансамбля музыкантов "Яношка", исполняющего современные произведения на классических инструментах.

На фестивале зрителям представили такие постановки, как "Макбет", "Щелкунчик", "Волшебная флейта", а также "Золушка" и "Борис Годунов". Кроме того, на установленном перед главным корпусом вуза экране гости могли посмотреть запись концерта Элтона Джона, Йонаса Кауфмана и группы Omega. Завершилось мероприятие выступлением дуэта диджеев Дарьи Малыгиной и Петра Прохорова.

История Венского фестиваля музыкальных фильмов началась в 1991 году на Ратушной площади столицы Австрии. Мероприятие проходит в Будапеште, Бухаресте, Нью-Йорке, Токио и Екатеринбурге. Во всем мире фестиваль ежегодно собирает более 700 тыс. зрителей.

В Екатеринбурге мероприятие проводят с 2010 года при поддержке консульства Австрии. В 20218 году фестиваль собрал 80 тыс. зрителей.