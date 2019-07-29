Власти реконструируют набережную в центре Челябинска до 2021 года

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Челябинской области намерены реконструировать набережную реки Миасс в центре Челябинска и достроить конгрессно-выставочный центр на реке, несмотря на перенос саммитов ШОС и БРИКС 2021 года в Санкт-Петербург. Об этом сообщил в понедельник на встрече с работниками Челябинского металлургического комбината врио губернатора региона Алексей Текслер.

К саммитам ШОС и БРИКС 2020 года в Челябинске строили 40-этажный конгрессно-выставочный центр стоимостью 18 млрд рублей, представляющий собой здание-мост в центре города через реку Миасс. И планировали провести реконструкцию набережной. В июле стало известно, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось ранее.

"Набережную мы задумали сделать и обязательно сделаем. Мы это делали и делаем для людей. Начнем в этом году и закончим в следующем году. <...> Конгрессно-выставочный центр обязательно достроим. Он будет носить социальный характер", - сказал Текслер.

По его словам, набережная будет реконструирована в границах от краеведческого музея до пешеходной улицы "Кировка". От "Кировки" и до площадки возводимого конгрессно-выставочного центра набережную предстоит построить с нуля, потому что там ее никогда не было. Как ранее сообщалось, общая длина набережной составит более 1 км. Текслер добавил, что после завершения всех работ набережная будет общественным пространством для досуга горожан и гостей города.

В настоящее время берега реки заросли кустарником и заболочены. Местами можно наблюдать скопление мусора.