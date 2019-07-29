Екатеринбургский музей ИЗО получил в дар более 600 работ от иностранных художников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ИЗО) получил в подарок от художников Ги Ланжевена (Канада) и Арта Вергера (США) более 600 гравюр, исполненных с помощью редкой техники меццо-тинто. Гравюры были получены музеем в преддверии пятого Международного фестиваль меццо-тинто, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой администрации Екатеринбурга.

"Прочная репутация фестиваля в международном арт-сообществе породила очередную волну даров, и, как надеются организаторы, не последнюю. Музей получил сразу 619 гравюр (140 листов - от Ги Ланжевена и 479 - от Арта Вергера), благодаря чему коллекция современного меццо-тинто музея увеличилась более чем вдвое: на сегодняшний день она насчитывает более 1100 произведений", - говорится в сообщении.

Пятый Международный фестиваль меццо-тинто откроется в Екатеринбурге 16 августа и разместится сразу на двух площадках - в Екатеринбургском музее изобразительных искусств и Международном центре искусств "Главный проспект". По словам организаторов фестиваля, он станет самым масштабным за всю свою историю по количеству произведений, участников и специальных гостей, которые посетят Екатеринбург.

Меццо-тинто (еще одно название - черная манера) - процесс создания гравюр на металле, относящийся к группе техник глубокой печати. Технику разработали во второй четверти XVII века в Амстердаме два иностранных художника-любителя - немецкий подполковник Людвиг фон Зиген и изгнанный богемский принц Руперт Пфальцский - причем независимо друг от друга. С помощью этой техники тиражировались известные полотна как современных художников, так и мастеров прошлого.