Власти Югры взыскивают более 60 млн рублей с семей, получивших поддержку в покупке жилья

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июля. /ТАСС/. Ипотечное агентство Югры обратилось в суд с исками о взыскании более 60 млн рублей с семей, проживающих в регионе и ранее получивших компенсацию процентной ставки по региональным жилищным программам. Иски были поданы после того, как выяснилось, что семьи при подаче заявки скрыли наличие у них квартир в собственности, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор Ипотечного агентства Югры Евгений Чепель.

Согласно документам на сайте Ипотечного агентства Югры, обязательное условие предоставления из регионального бюджета компенсации процентной ставки по ипотеке - отсутствие у граждан жилья в собственности.

"Из более 12 тыс. участников программ мы выявили 183 семьи, скрывшие при постановке на учет имеющееся в их собственности жилье на территории РФ. Общая сумма выплаченной им компенсации составила около 87 млн рублей. Из них 51 семья вернула средства добровольно или после обращения в суд на общую сумму чуть более 25 млн рублей. Еще по 132 семьям сейчас ведется работа по взысканию компенсации на общую сумму около 62 млн рублей, в том числе 31 иск подан от имени регионального департамента строительства", - отметил собеседник агентства.

По его словам, заявки на предоставление из регионального бюджета компенсации процентной ставки по ипотеке семьи подают более шести лет. "При этом возможность запросить сведения из Единого государственного реестра появилась в 2016 году. В результате Ипотечное агентство Югры проверяло участников жилищных программ только после получения ими права на субсидию", - сказал Чепель.

Ранее СМИ сообщили, что ряд граждан, которые были вынуждены вернуть в бюджет выплаченные субсидии, планируют оспорить данные решения в апелляционных инстанциях.